Kilometerlanger Stau nach Unfall auf Westautobahn

Sechs Kilometer Stau, Rettungsgasse und nur langsames Vorankommen – auf der A1-Westautobahn war am Dienstagmorgen viel Geduld gefragt. Laut ersten Meldungen waren bei Eugendorf zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt haben dürfte sich bei dem Unfall niemand.
Im ohnehin dichten Frühverkehr löste der Unfall gegen 08 Uhr allerdings sofort einen massiven Rückstau aus. Dieser reichte in Fahrtrichtung Salzburg bis an die Gemeindegrenze von Thalgau zurück.
Sowohl die Asfinag als auch der ÖAMTC berichten von sechs Kilometern Stau zwischen der Auffahrt Thalgau und Salzburg Nord. Auch die B1 in Richtung Eugendorf war überlastet.
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