Champions League: Klubs auf Wiedergutmachung aus!

0:6 und 1:4 – die Ergebnisse der türkischen Klubs in der letzten Runde der UEFA Champions League waren nicht gerade nach dem Geschmack der Fans von Galatasaray und Fenerbahçe. Fußball-Insider und Türkei-Experte Adnan Ünlü im Gespräch mit Marco Cornelius. Den Podcast gibt es im Video.