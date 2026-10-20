Swiatek beendet Saison und verpasst WTA Finals

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihre Saison wegen einer Oberschenkelblessur vorzeitig beendet!
Durch die Absage ihrer Teilnahme am dieswöchigen Turnier in Ningbo verpasst die sechsfache Major-Siegerin erstmals seit 2020 auch die WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres.
Die 25-jährige Polin hat ein schwieriges Jahr hinter sich. In der Weltrangliste liegt sie aktuell auf Platz 9, ihren letzten Grand-Slam-Titel holte sie 2025 in Wimbledon.
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