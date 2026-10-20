Autsch! Dembélé bei Paris SG früh verletzt out

Das ist einmal ein kurzes Vergnügen gewesen: Bereits in Minute 19 des Champions-League-Duells von Paris St.-Germain und FC Barcelona hat Ousmane Dembélé verletzt ausgewechselt werden müssen!
Beim gefühlt ersten echten Antritt des 29 Jahre alten Franzosen machte offenbar die hintere Oberschenkelmuskulatur seines linken Beines „zu“.
Der Routinier bedeutete den Betreuern auf seiner Ersatzbank rasch, dass an ein Weitermachen nicht zu denken wäre.
Grantig-verunsicherte Miene
Immerhin: Dembélé konnte den Rasen selbstständig verlassen, wenngleich er dabei eine etwas grantig-verunsicherte Miene zog. Für den PSG-Mann kam stattdessen der spanische Weltmeister Ferran Torres ins Spiel.
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