Bitter für ÖFB: Nächster Kicker droht auszufallen

Die Verletzungswelle im österreichischen Nationalteam reißt nicht ab. Nach Patrick Wimmer und David Alaba hat es nun auch Schalke-Verteidiger Maximilian Wöber erwischt. Der ÖFB-Kicker musste das Mannschaftstraining angeschlagen abbrechen.
Bei einer Pressingübung am Dienstagvormittag erwischte es den ÖFB-Kicker im Zweikampf mit Kapitän Kenan Karaman, wie die deutsche „WAZ“ berichtete. Wöber griff sich sofort ans linke Bein und musste das Training abbrechen. Anschließend wurde er mit einem Golfkart in die Kabine gebracht.
Für Teamchef Ralf Rangnick wäre ein möglicher Ausfall von Maximilian Wöber der nächste Rückschlag. Bereits im November stehen die nächsten Nations-League-Partien an. Auf Patrick Wimmer muss der Deutsche bei seiner Kaderwahl verletzungsbedingt bereits verzichten. Auch Kapitän David Alaba ist nach einer erneuten Verletzung bei seinem Udinese-Debüt fraglich.
Wie schwerwiegend Wöbers Verletzung ist, wird sich erst zeigen. Der deutsche Klub gab bislang noch kein Update.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.