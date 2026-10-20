Bitter für ÖFB: Nächster Kicker droht auszufallen

Für Teamchef Ralf Rangnick wäre ein möglicher Ausfall von Maximilian Wöber der nächste Rückschlag. Bereits im November stehen die nächsten Nations-League-Partien an. Auf Patrick Wimmer muss der Deutsche bei seiner Kaderwahl verletzungsbedingt bereits verzichten. Auch Kapitän David Alaba ist nach einer erneuten Verletzung bei seinem Udinese-Debüt fraglich.