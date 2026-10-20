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Bitter für ÖFB: Nächster Kicker droht auszufallen

Deutsche Bundesliga
20.10.2026 19:47
Maximilian Wöber musste das Schalke-Training verletzt abbrechen.
Maximilian Wöber musste das Schalke-Training verletzt abbrechen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Verletzungswelle im österreichischen Nationalteam reißt nicht ab. Nach Patrick Wimmer und David Alaba hat es nun auch Schalke-Verteidiger Maximilian Wöber erwischt. Der ÖFB-Kicker musste das Mannschaftstraining angeschlagen abbrechen.

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Bei einer Pressingübung am Dienstagvormittag erwischte es den ÖFB-Kicker im Zweikampf mit Kapitän Kenan Karaman, wie die deutsche „WAZ“ berichtete. Wöber griff sich sofort ans linke Bein und musste das Training abbrechen. Anschließend wurde er mit einem Golfkart in die Kabine gebracht.

Für Teamchef Ralf Rangnick wäre ein möglicher Ausfall von Maximilian Wöber der nächste Rückschlag. Bereits im November stehen die nächsten Nations-League-Partien an. Auf Patrick Wimmer muss der Deutsche bei seiner Kaderwahl verletzungsbedingt bereits verzichten. Auch Kapitän David Alaba ist nach einer erneuten Verletzung bei seinem Udinese-Debüt fraglich.

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