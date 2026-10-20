„In Krems würde David Alaba Linksaußen spielen“

„In Krems hätte David definitiv ein Fixleiberl. Aber ich habe ein gutes Innenverteidiger-Duo. Deshalb IV nicht, aber Linksaußen, da brauche ich ihn auf jeden Fall“, scherzt Stefan Maierhofer im Podcast „Sportkrone Inside“. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
Alaba wird Udinese vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie der Serie-A-Klub am Dienstag bestätigte, erlitt Österreichs Teamkapitän am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Lecce eine Muskelzerrung in der rechten Wade.
Grund genug für Ex-Teamkicker Maierhofer mit seinem Podcast-Kollegen Tom Steiger Alabas Auftritt genauer unter die Lupe zu nehmen.
„Es hat nicht an ihm alleine gelegen, sondern an der ganzen Mannschaft. Lecce war einfach besser, die wollten es einfach mehr“, lautete das Fazit von Major. „Aber wenn er topfit ist, dann hat er unglaubliche Qualität. Wenngleich er auch in das Alter kommt, wo er auf seinen Körper schauen muss und wirklich aufpassen muss, dass es sich mit den Verletzungen einpendelt. Er muss über Wochen und Monate performen, damit er auch wieder für das Nationalteam zum Thema wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er in dieser Position Udine schon helfen kann, wenn er fit wird und bleibt.“
„Er soll die Austria retten“
Maierhofers Rat mit Augenwinkern: „Er soll Udine in diesem Jahr retten, die italienische Küche genießen, mit seiner Familie Italienisch lernen und dann ab am Verteilerkreis und die Austria retten.“ Oder gar zu Maierhofer nach Krems in die Regionalliga wechseln? „Da hätte er definitiv ein Fixleiberl. Aber ich habe ein gutes Innenverteidiger-Duo. Deshalb IV nicht, aber Linksaußen, da brauche ich ihn auf jeden Fall.“
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