„In Krems würde David Alaba Linksaußen spielen“

„Es hat nicht an ihm alleine gelegen, sondern an der ganzen Mannschaft. Lecce war einfach besser, die wollten es einfach mehr“, lautete das Fazit von Major. „Aber wenn er topfit ist, dann hat er unglaubliche Qualität. Wenngleich er auch in das Alter kommt, wo er auf seinen Körper schauen muss und wirklich aufpassen muss, dass es sich mit den Verletzungen einpendelt. Er muss über Wochen und Monate performen, damit er auch wieder für das Nationalteam zum Thema wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er in dieser Position Udine schon helfen kann, wenn er fit wird und bleibt.“