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Jede Spur fehlt

Häftling stahl bei Freigang Auto und flüchtete

Kärnten
20.10.2026 21:15
Der 32-Jährige sitzt eigentlich in der Justizanstalt Klagenfurt ein.
Der 32-Jährige sitzt eigentlich in der Justizanstalt Klagenfurt ein.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Seinen Freigang nützte ein 32-jähriger Häftling und suchte das Weite. Der Österreicher stahl in Klagenfurt ein Auto und ergriff damit die Flucht. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug und dem Flüchtigen läuft.

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Seine Arbeit in einer gemeinnützigen Organisation in Klagenfurt nutze der 32-Jährige am Dienstagvormittag, um einen Fahrzeugschlüssel zu stehlen. Doch dem nicht genug: Kurze Zeit später stieg der Häftling in das passende Auto ein und ergriff damit die Flucht.

Fahndung eingeleitet
Als kurz darauf das Verschwinden des Wagens und des Häftlings bemerkt wurde, wurde sofort eine örtliche Fahndung eingeleitet – doch diese blieb ohne Erfolg.

Daher wurde 32-Jährige und das vermisste Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

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