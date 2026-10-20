Er kennt keine Angst!
Klein, aber oho: Terrier verjagt Bär aus Garten
Er ist nicht einmal kniehoch, aber kennt offenbar keine Angst: Der Mut von Yorkshire Terrier „Benny“ lässt das Internet staunen. Der kleine Hund hat sich mit einem Bären angelegt und ihn tatsächlich aus seinem Garten vertrieben.
Auf einem vielfach geteilten Video ist zu sehen, wie der kleine Hund einen Bären unter ständigem Gebell um und auf einen Baum jagt. Der Terrier trage den Namen „Benny“ und habe den Bären aus dem Garten seines Zuhauses im US-Bundesstaat North Carolina vertreiben wollen, berichteten mehrere US-Medien.
Yorkshire Terrier „Benny“ hat sich mit einem Bären angelegt:
Der kleine Hund jage alles, was den Garten betrete, egal wie groß oder klein, sagte der Besitzer des Hundes dem Sender ABC News. In dem Video versucht der immer wieder, seinen Hund zurückzurufen – vergeblich.
„Bennys“ Unterfangen hingegen ist am Ende von Erfolg gekrönt: Der Bär ergreift die Flucht, wie auf der Aufnahme zu sehen ist. Laut Berichten handelte es sich um einen Schwarzbären aus der Gegend. Schwarzbären sind die einzige Bärenart, die in North Carolina vorkommt.
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