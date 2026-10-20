Drohnenabsturz: Kiew entschuldigt sich bei Litauen

Drohnen-Zwischenfälle am Rande des Ukraine-Krieges

Im Zuge des Ukraine-Krieges gab es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in Litauen und den beiden anderen Baltenstaaten Estland und Lettland. Wiederholt waren fehlgeleitete ukrainische Drohnen, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angreifen wollte, in den Luftraum der Baltenstaaten eingedrungen und abgestürzt. In Litauen waren in der Vergangenheit auch Drohnen russischen Fabrikats aus dem benachbarten Belarus eingeflogen.