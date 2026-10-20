KPop-Star Kim Eun-jae hat Verlobten geheiratet!

Die amerikanisch-koreanische Sängerin Kim Eun-jae hat am Samstag ihren langjährigen Partner, den Musikproduzenten und Programmierer Sam Kim, geheiratet. Und das an einem ganz besonderen Ort.
Kim Eun-jae, besser bekannt als „Ejae“, hat „Ja“ gesagt! Die Trauung fand in der Eventlocation „Stage 28“ in Seoul statt. Dieser Ort hat eine ganz besondere Bedeutung für die Sängerin, da hier früher das Haus ihres Großvaters stand, in dem sie aufgewachsen ist. Laut „People“-Magazin sagte sie: „Meine Großeltern wohnten in dem Haus auf dem Gelände, als ich noch ein kleines Mädchen war. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht, den Garten zu erkunden und mit meinem Großvater in den Hügeln hinter dem Haus spazieren zu gehen.“
Hochzeit in Korea statt in Kalifornien
Eigentlich sollte die Hochzeit im November in Kalifornien gefeiert werden. Wegen der engen Termine rund um den Erfolg von „KPop Demon Hunters“ zogen die beiden das Fest jedoch kurzfristig vor und verlegten es nach Südkorea.
Die Zeremonie kombinierte Elemente aus westlicher Hochzeit und traditionellen koreanischen Bräuchen, wie der Paebaek-Zeremonie. Dabei handelt es sich um einen jahrhundertealten, koreanischen Hochzeitsritus, bei dem das Brautpaar bunte Kleider oder rote Punkte im Gesicht trägt, um böse Geister abzuwehren. Tee spielt wie in vielen asiatischen Zeremonien eine wichtige Rolle, das Brautpaat serviert dem Ältesten der Familie eine Tasse Tee. Auf Instagram postete „Ejae“ wunderschöne Eindrücke aus der traditionellen Hochzeitszeremonie.
Fast zehn Jahre ein Paar
Nachdem sich „Ejae“ und ihr Partner im Herbst 2023 verlobt hatten, hielt das Paar die meisten Details seiner Verlobung privat. Die Sängerin gab die persönliche Neuigkeit später, im Jänner 2026, auf Instagram bekannt, indem sie auf dezente Weise Fotos von diesem Meilenstein teilte.
Im Jänner 2026 postete „Ejae“ eine Bilderreihe auf Instagram, die ganz private Einblicke gibt. Auf Bild Nummer acht sieht man den Moment, in welcher ihr Sam Kim einen Antrag macht:
Kennengelernt hatten sich die beiden 2017, als Kim als Musikproduzentin tätig war und sie für eine Songwriting-Session zusammengebracht wurden.
Fan von Danielle Frankel
„Ejae“ trug für die Hauptzeremonie ein maßgeschneidertes Tüllkleid von Danielle Frankel, kombiniert mit antikem Familienschmuck. Laut „People“-Magazin sei sie eine Bewunderein des Designers. Vor der Hochzeit habe sie diesem konkrete Wünsche für das Design des Kleids gegeben: „Schon bei unserem ersten Treffen verstand Danielle sofort meine Vision: ätherisch, modern, schick und zeitlos – mit dem gewissen Extra“, soll die Sängerin gesagt haben.
Filmstar, Komponistin und Produzentin
Die südkoreanisch-amerikanische Musikerin Eun-jae ist vor allem durch ihren internationalen Durchbruch mit dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ bekannt. Sie schreibt, produziert und komponiert aber auch für andere KPop-Künstler. Der von ihr gesungene und mitkomponierte Megahit „Golden“ stürmte weltweit die Charts.
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