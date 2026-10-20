KPop-Star Kim Eun-jae hat Verlobten geheiratet!

Kim Eun-jae, besser bekannt als „Ejae“, hat „Ja“ gesagt! Die Trauung fand in der Eventlocation „Stage 28“ in Seoul statt. Dieser Ort hat eine ganz besondere Bedeutung für die Sängerin, da hier früher das Haus ihres Großvaters stand, in dem sie aufgewachsen ist. Laut „People“-Magazin sagte sie: „Meine Großeltern wohnten in dem Haus auf dem Gelände, als ich noch ein kleines Mädchen war. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht, den Garten zu erkunden und mit meinem Großvater in den Hügeln hinter dem Haus spazieren zu gehen.“