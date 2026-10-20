Manganiello: Riesendrache verdeckt seine OP-Narben

Hollywood-Star Joe Manganiello (49) hat ein außergewöhnliches Tattoo enthüllt. Das 91 Zentimeter lange Drachen-Kunstwerk zieht sich über die rechte Seite seines Körpers. Der „True Blood“-Star kämpfte jahrelang gegen eine lebensgefährliche Autoimmunerkrankung und ließ jetzt seine Operationsnarben mit dem großflächigen Tattoo überdecken.
2016 musste der „Magic Mike“-Star notoperiert werden. Später wurde ihm der Dickdarm entfernt. Sein Körper habe sich gegen ihn gerichtet, beschrieb Manganiello in seinen Memoiren „Blutlinien“ sein Gesundheitsdrama.
Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen
Er erklärte: „Die Idee, meine Operationsnarben mit meinem ersten Tattoo zu verdecken, einem drei Fuß langen Drachen auf meiner rechten Seite, war mein Versuch, ein wenig Kontrolle zurückzugewinnen und meinem Körper zu signalisieren, den Drachen nicht mehr anzugreifen … denn der Drache aus der östlichen Mythologie war ich.“
Auf X teilte der Star Bilder, die die Entstehung des drei Fuß (rund 91 Zentimeter) langen Tattoos zeigen:
Die Krankheit hinterließ schwere Spuren. Innerhalb von nur zwei Wochen verlor der Schauspieler, der immer groß und durchtrainiert war, rund 27 Kilogramm.
Krankenhausbilder zeigen, wie drastisch sein Körper gezeichnet war:
Ehe mit Vergara zerbrach wegen Krankheit
In seinem Buch spricht Manganiello auch über die gescheiterte Ehe mit Sofía Vergara (54). Er schildert, wie sehr seine Krankheit die Beziehung belastet habe.
Seine Ex hätte sich geweigert, ihn zu umarmen, außerdem hätte sie sich über sein Hündchen Bubbles lustig gemacht. Der Chihuahua habe ihm als einziges Halt gegeben, als er seinen Lebenswillen verlor. Vergara reagierte mit einem Beitrag über „narzisstische Männer“ auf Instagram.
Der Schauspieler betonte, dass es ihm nicht um eine Abrechnung mit seiner Ex-Frau gehe. In einem Interview sagte er: „Das Trauma und der Schmerz betrafen alle Menschen in meinem Leben, auch mich, auf eine Weise, die man nicht vorhersehen kann.“ Heute ist Manganiello mit Caitlin O’Connor verlobt. Trotzdem denkt er über seine frühere Ehe nach.
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