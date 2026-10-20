Manganiello: Riesendrache verdeckt seine OP-Narben

Der Schauspieler betonte, dass es ihm nicht um eine Abrechnung mit seiner Ex-Frau gehe. In einem Interview sagte er: „Das Trauma und der Schmerz betrafen alle Menschen in meinem Leben, auch mich, auf eine Weise, die man nicht vorhersehen kann.“ Heute ist Manganiello mit Caitlin O’Connor verlobt. Trotzdem denkt er über seine frühere Ehe nach.