„Krone Geschichte“

Jetzt streamen: Wer war die Weihnachtsprinzessin?

Geschichte der Habsburger - Eine Dynastie im Wandel der Zeit
20.12.2025 20:00

Erleben Sie eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte und reisen Sie mit „Krone Geschichte“ zurück in die Biedermeierzeit! Die neue Episode unserer Doku-Reihe erzählt, wie Weihnachten zu dem Fest geworden ist, wie wir es heute feiern. Wer ist die Prinzessin, in deren Salon der erste Christbaum in Österreich stand, und wie hat ihre Liebe Weihnachten für immer verändert? Ab sofort online auf krone.at.

0 Kommentare

In „Die Weihnachtsprinzessin“ begibt sich das „Krone Geschichte“-Team auf eine faszinierende Spurensuche nach dem Ursprung des Weihnachtsfestes, wie wir es heute feiern: Was hat das mit einer Prinzessin zu tun, die Weihnachten im Herzen getragen hat, wie kaum jemand zuvor und damit zuerst den Wiener Hof verzaubert hat – und dann das ganze Land?

Eine schöne Prinzessin brachte den Christbaum nach Österreich.
Eine schöne Prinzessin brachte den Christbaum nach Österreich.(Bild: krone.tv)

Historische Bild- und Videorekonstruktionen und fesselndes Motion Design lassen das erste Weihnachtsfest in Österreich, an dem die Lichter eines Christbaums entzündet wurden, wieder auferstehen.

Die „Krone Geschichte“ Doku-Reihe feiert in einer neuen Episode: „Die Weihnachtsprinzessin“. Jetzt online auf krone.at/geschichte

Porträt von Martina Winkelhofer
Martina Winkelhofer
