Jetzt streamen: Wer war die Weihnachtsprinzessin?

Erleben Sie eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte und reisen Sie mit „Krone Geschichte“ zurück in die Biedermeierzeit! Die neue Episode unserer Doku-Reihe erzählt, wie Weihnachten zu dem Fest geworden ist, wie wir es heute feiern. Wer ist die Prinzessin, in deren Salon der erste Christbaum in Österreich stand, und wie hat ihre Liebe Weihnachten für immer verändert? Ab sofort online auf krone.at.
In „Die Weihnachtsprinzessin“ begibt sich das „Krone Geschichte“-Team auf eine faszinierende Spurensuche nach dem Ursprung des Weihnachtsfestes, wie wir es heute feiern: Was hat das mit einer Prinzessin zu tun, die Weihnachten im Herzen getragen hat, wie kaum jemand zuvor und damit zuerst den Wiener Hof verzaubert hat – und dann das ganze Land?
Historische Bild- und Videorekonstruktionen und fesselndes Motion Design lassen das erste Weihnachtsfest in Österreich, an dem die Lichter eines Christbaums entzündet wurden, wieder auferstehen.
Die „Krone Geschichte“ Doku-Reihe feiert in einer neuen Episode: „Die Weihnachtsprinzessin“. Jetzt online auf krone.at/geschichte.
