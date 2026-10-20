88-Jähriger verirrte sich mit Auto in Tschechien

Von Verwandten abgeholt

Nur so viel: Er sei auf einer ihm unbekannten Straße in Tschechien und finde nicht zurück. Eine Anrainerin kam dem Senior zu Hilfe und erklärte den Polizisten, wo sich der Vermisste befindet. Tschechische Beamte trafen ihn in einem kleinen Ort an, der von der Bezirksgrenze rund 140 Kilometer entfernt ist. Dort wurde der 88-Jährige von Verwandten abgeholt.