Das Comeback von „Fridays for Future“

Zuvor hatte die Bewegung „Fridays for Future“ mit breiter Unterstützung den Klimawandel eigentlich erfolgreich zum Topthema erhoben, das auch Politiker nicht ignorieren konnten. Doch all das machte die Letzte Generation zunichte: Das Klima erhitzte plötzlich nicht mehr nur die Erde, sondern vor allem die Gemüter, der Kampf um den Verbrenner wurde härter als der gegen die Erderwärmung – und Wählerstimmen konnte man mit dem Reizwort „Klima“ auch nicht mehr gewinnen.