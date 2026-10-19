Mit „Schucherln“ und Handtasche auf den Berg

Absturz drohte

Wie sich herausstellte, saß die junge Frau im weglosen Gelände auf einem, mit Felsstufen durchsetztem, Bergrücken fest. Die Asiatin wurde angewiesen, sich nicht mehr zu bewegen, um einen etwaigen Absturz zu verhindern. Der Bergrettungsdienst stieg über einen Jagdsteig auf und die beiden Alpinpolizisten kletterten durch das felsdurchsetzte Gelände zur hilflosen 26-jährigen Chinesin auf. Schließlich konnte sie, am Seil gesichert, aus dem Steilgelände und über den Jagdsteig ins Tal gebracht werden.