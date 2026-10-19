30 Tage Sperre und 255 (!) Euro Strafe für Ronaldo

1,2 Milliarden Dollar Vermögen

Erstere ist bereits größtenteils abgesessen, da für die 30 Tage vom Tag der Suspendierung am 30. September an gezählt wird – theoretisch wäre also ein Comeback von CR7 in den beiden letzten Länderspielen des Jahres gegen Dänemark (14. November) und in Wales (17. November) möglich. Und was die Geldstrafe anbelangt: Das Vermögen von Cristiano Ronaldo wird aktuell auf rund 1,2 Milliarden Dollar geschätzt ...