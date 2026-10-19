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Nach Streit mit Jesus

30 Tage Sperre und 255 (!) Euro Strafe für Ronaldo

Fußball International
19.10.2026 20:08
Jorge Jesus und Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus und Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/PEDRO ROCHA/MOLLY DARLINGTON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es offiziell so weit: Der Fußball-Verband Portugals reagiert auf Cristiano Ronaldos unautorisiertes Verlassen des Teamcamps im Rahmen der jüngsten Länderspiel-Serie mit einer Sperre und einer Geldstrafe! Allzu schmerzhaft wurde es für den Superstar freilich nicht ...

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Nach dem über Tage öffentlich ausgetragenen Disput zwischen dem inzwischen 41 Jahre alten Cristiano Ronaldo und dem ihm nicht mehr bedingungslos vertrauenden Teamchef Jorge Jesus verhängte die Federação Portuguesa de Futebol (FPF) gerade einmal eine Sperre von 30 Tagen und eine Geldstrafe in Höhe von 255 Euro.

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1,2 Milliarden Dollar Vermögen
Erstere ist bereits größtenteils abgesessen, da für die 30 Tage vom Tag der Suspendierung am 30. September an gezählt wird – theoretisch wäre also ein Comeback von CR7 in den beiden letzten Länderspielen des Jahres gegen Dänemark (14. November) und in Wales (17. November) möglich. Und was die Geldstrafe anbelangt: Das Vermögen von Cristiano Ronaldo wird aktuell auf rund 1,2 Milliarden Dollar geschätzt ...

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Es ist offensichtlich, dass der FPF daran gelegen ist, dem Streit zwischen Superstar und Teamchef zumindest etwas die Schärfe zu nehmen. Ob der Versuch gelingt, wird sich weisen – immerhin soll Cristiano Ronaldo seine weitere Zukunft im Portugal-Trikot von einem Trainerwechsel abhängig machen ...

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