MRT für alle: Pilotprojekt in Südweststeiermark

Versuchsballon soll dauerhaft etabliert werden

Das Projekt läuft vorerst bis Ende 2027. Im Erfolgsfall soll es nicht dabei bleiben: „Unser Ziel ist es, auf Basis der begleitenden Evaluierung dieses Pilotprojekt zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen“, sagt ÖGK-Landesstellenchef Josef Harb. Termine werden ab sofort vergeben, die Zuweisung erfolgt durch die niedergelassenen Ärzte aus der Region Südweststeiermark.