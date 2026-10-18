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Steirische Spitäler

Wie der neue Chef die Versorgung sichern will

Steiermark
18.10.2026 06:00
„Ich werde mich nicht ändern“, erklärt der Steirer im großen Interview mit der „Krone“.
„Ich werde mich nicht ändern“, erklärt der Steirer im großen Interview mit der „Krone“.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Mit 20.000 Mitarbeitern ist die Landes-Spitalsgesellschaft Kages das größte Unternehmen der Steiermark und ständig im Fokus öffentlicher (und politischer) Debatten. Seit 1. Oktober ist der 66-jährige Erich Schaflinger Vorstandsvorsitzender. Im Interview skizziert er seine Pläne – und erklärt, warum er auch gegenüber der Politik direkt bleiben wird.

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„Krone“: In einer Pressekonferenz im Dezember 2024 haben Sie gesagt: „Ohne Reformen macht es in einem Jahr einen Klescher.“ Hat es diese in ausreichendem Maß gegeben?
Erich Schaflinger: Wir sind am Beginn der Reformen. Sie sind vielfach eingeleitet, etwa in Bad Radkersburg, aber es ist noch viel zu tun – alleine wegen der finanziellen Lage. Der LKH-Verbund Hochsteiermark ist ein gutes Beispiel, warum sie notwendig sind: Die Versorgung war gefährdet, es wurden dann Abteilungen verlegt sowie planbare und akute Eingriffe getrennt. Jetzt steht der Verbund zukunftsorientiert und gut da.

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