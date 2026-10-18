Wie der neue Chef die Versorgung sichern will

„Krone“: In einer Pressekonferenz im Dezember 2024 haben Sie gesagt: „Ohne Reformen macht es in einem Jahr einen Klescher.“ Hat es diese in ausreichendem Maß gegeben?

Erich Schaflinger: Wir sind am Beginn der Reformen. Sie sind vielfach eingeleitet, etwa in Bad Radkersburg, aber es ist noch viel zu tun – alleine wegen der finanziellen Lage. Der LKH-Verbund Hochsteiermark ist ein gutes Beispiel, warum sie notwendig sind: Die Versorgung war gefährdet, es wurden dann Abteilungen verlegt sowie planbare und akute Eingriffe getrennt. Jetzt steht der Verbund zukunftsorientiert und gut da.