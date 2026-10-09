Neuer Spitalschef: „Mit mir wird es nicht einfach“

Dabei gab es innerhalb der Kages schon viele Veränderungen in den vergangenen Jahren. Es blieben zwar alle Standorte erhalten, sie wurden aber spezialisiert. Dazu kam die deutliche Erweiterung des tagesklinischen und ambulanten Angebots. „Der Erfolg gibt uns recht. Wir haben aktuell beim Personal de facto Vollbesetzung“, sagt Gesundheitslanderat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und bedankt sich auch nochmals bei Schaflingers Vorgänger Gerhard Stark. „Es war nicht immer einfach, aber wir haben immer eine tragfähige Lösung gefunden.“ – „Mit mir wird es auch nicht einfach“, prognostiziert Schaflinger.