„Dieser Junge hat ein besonders Talent“

„Wir hatten die Überlegung, ob wir ihm noch ein Spiel geben, dass er noch mehr in den Rhythmus findet, oder ob wir ihn jetzt schützen.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl überlegte vor der Bundesliga-Heimpartie gegen Altach, ob er Jesper Lindström wieder von Beginn an bringen soll. Er entschied sich dafür und traf damit eine goldrichtige Entscheidung. Der Däne war beim 3:0-Sieg gegen Altach nach zuletzt guten Ansätzen gegen GAK und AC Milan nämlich in Überform. Zuerst setzte er Haris Tabakovic (6.) per Außenrist-Flanke perfekt in Szene – da musste der Bosnier nur noch Danke sagen. „Das frühe Tor war wichtig“, betonte der Routinier. Danach stellte sich Altach besser ein und machte es den Bullen daheim vor 7254 Zusehern schwer.