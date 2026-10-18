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Spieler über Lindström

„Dieser Junge hat ein besonders Talent“

Sport
18.10.2026 22:30
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg ließ beim 3:0 gegen Altach schlussendlich nichts anbrennen. Jesper Lindström legte das 1:0 von Haris Tabakovic auf und traf in Hälfte zwei selbst erstmals seit 2023.

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„Wir hatten die Überlegung, ob wir ihm noch ein Spiel geben, dass er noch mehr in den Rhythmus findet, oder ob wir ihn jetzt schützen.“ Salzburg-Trainer Danny Röhl überlegte vor der Bundesliga-Heimpartie gegen Altach, ob er Jesper Lindström wieder von Beginn an bringen soll. Er entschied sich dafür und traf damit eine goldrichtige Entscheidung. Der Däne war beim 3:0-Sieg gegen Altach nach zuletzt guten Ansätzen gegen GAK und AC Milan nämlich in Überform. Zuerst setzte er Haris Tabakovic (6.) per Außenrist-Flanke perfekt in Szene – da musste der Bosnier nur noch Danke sagen. „Das frühe Tor war wichtig“, betonte der Routinier. Danach stellte sich Altach besser ein und machte es den Bullen daheim vor 7254 Zusehern schwer.

Bis zum zweiten Tor mussten die Bullen bis Minute 73 warten: Jesper Lindström traf direkt per Freistoß aus rund 20 Metern. Das erste Tor des Europa-League-Siegers seit 21. Jänner 2023! „Es freut mich riesig für ihn“, sagte Leo Morgalla nach der Partie. „Dieser Junge hat ein besonderes Talent“, streute Abubakr Barry Lindström Rosen.

„Fühlt sich gut an“
Danach war das Spiel entschieden. Altach konnte keine Akzente mehr setzen und Salzburg spielte selbstbewusst und befreit auf. Joker Damir Redzic (89.) setzte den Schlusspunkt zum 3:0. Tohumcu hätte kurz Schluss alleine vor Stojanovic sogar noch auf 4:0 erhöhen können.

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„Am Ende war es der souveräne Sieg, den wir uns erhofft haben, und die richtige Reaktion, die wir nach dem Spiel gegen Mailand zeigen mussten“, resümierte Morgalla. Trainer Röhl hätte gerne noch höher gewonnen, zeigte sich dennoch zufrieden: „Es fühlt sich gut an, wenn man davor zwei Spiele in Folge nicht gewonnen hat.“ Dadurch bleibt der Rückstand auf Spitzenreiter Rapid bei drei Punkten. „In erster Linie musst du dranbleiben“, betonte der Deutsche. Donnerstag geht es in der Europa League in Celje weiter.

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