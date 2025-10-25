Sind Megan Fox und MGK wieder ein Paar?

Verbringen viel Zeit gemeinsam

Medienberichten zufolge verhalten sich die beiden wieder wie ein Paar. Obwohl sie noch getrennte Häuser haben, verbringe MGK wohl fast jede Nacht bei Fox. „Megan ist sehr glücklich darüber, wie er sich sowohl ihr als auch dem Baby gegenüber engagiert. Sie stellen das Baby an erste Stelle – und das hat sie in vielerlei Hinsicht wieder nähergebracht“, erzählte ein Insider dem „People Magazine“.