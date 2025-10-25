Vorteilswelt
„Es ist kompliziert“

Sind Megan Fox und MGK wieder ein Paar?

Society International
25.10.2025 13:29
Nur einige Wochen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft haben sich Fox und MGK getrennt.
Nur einige Wochen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft haben sich Fox und MGK getrennt.(Bild: AP/Evan Agostini)

In der Beziehung zwischen Machine Gun Kelly und Megan Fox hat es in der Vergangenheit immer wieder Höhen und Tiefen gegeben. Ende vergangenen Jahres hat sich das Paar getrennt. Jetzt zeigen sie sich wieder immer häufiger gemeinsam. Fans spekulieren: Sind die beiden Stars etwa wieder zusammen?

Nach einer intensiven Beziehung hat diese plötzlich Ende November des vergangenen Jahres geendet. Der Grund: MGK soll wohl pikante SMS an andere Frauen verschickt haben. Und das, obwohl die beiden zu der Zeit gerade ein gemeinsames Kind erwarteten. Ihre Tochter Saga Blade ist im März auf die Welt gekommen – und scheint die Stars wieder näher aneinander gebracht zu haben.

Verbringen viel Zeit gemeinsam
Medienberichten zufolge verhalten sich die beiden wieder wie ein Paar. Obwohl sie noch getrennte Häuser haben, verbringe MGK wohl fast jede Nacht bei Fox. „Megan ist sehr glücklich darüber, wie er sich sowohl ihr als auch dem Baby gegenüber engagiert. Sie stellen das Baby an erste Stelle – und das hat sie in vielerlei Hinsicht wieder nähergebracht“, erzählte ein Insider dem „People Magazine“.

„Noch nicht offiziell“
Die zwei Stars hätten außerdem eine Reise nach Costa Rica gemacht. Der Trip soll den beiden geholfen haben, sich wieder anzunähern. Danach ließen es Megan Fox und Machine Gun Kelly aber langsam angehen. Bis jetzt haben sie noch kein „Label“ auf ihre neue Beziehung zueinander gesetzt. 

Beide haben andere Kinder
Neben ihrer kleinen Tochter Saga Blade haben die Zwei noch weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, ist außerdem Vater der 16-jährigen Tochter Casie, die er mit seiner Ex Emma Cannon hat. Fox hat drei weitere Kinder – Noah (12), Bodhi (11) und Journey (9) – aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green.

