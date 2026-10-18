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ICE Hockey League

Black Wings verlieren Tabellenführung an Bozen

Eishockey
18.10.2026 20:38
Black-Wings-Crack Graham Knott
Black-Wings-Crack Graham Knott(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Black Wings Linz haben in der ICE Hockey League Rang eins schon nach zwei Tagen wieder verloren. Die Oberösterreicher kassierten am Sonntag gegen HCB Südtirol eine 0:5-Auswärtsniederlage und fielen dadurch bei Punktegleichheit hinter die Bozner zurück.

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Der KAC musste sich bei Ferencvaros 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben, ebenso wie der VSV daheim gegen Pustertal. Ein Heim-2:5 setzte es für Innsbruck gegen Ljubljana, HC Milano gewann vor eigenem Publikum gegen Fehervar 3:0.

  Für die Linzer ging in Südtirol die Erfolgsserie nach zuletzt sechs Siegen in Folge zu Ende, sie scheiterten unter anderem an der Effizienz der Gastgeber. Isaac Ratcliffe (14.), Daniel Mantenuto (33./PP, 56.), Zac Leslie (40.) und Brad McClure (41./Penalty) scorten für den neuen Spitzenreiter, der auch sein fünftes Saison-Heimmatch für sich entschieden hat.

Ljubljana feiert fünften Sieg in Folge
Der Dritte Olimpija Ljubljana fuhr in Innsbruck einen 5:2-Erfolg und damit seinen fünften Sieg in Folge ein und fügte den Tirolern, die zuletzt drei Siege en suite geschafft hatten, wieder eine Niederlage zu.

Einen Rückschlag setzte es auch für den KAC, der mit dem 2:3 nach Verlängerung bei Ferencvaros aber immerhin einen Punkt mitnahm – genauso wie der Erzrivale VSV nach dem 2:3 nach Verlängerung im Heimspiel gegen die Pustertal Wölfe. Für die Villacher war es die vierte Overtime hintereinander.

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