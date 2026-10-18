Black Wings verlieren Tabellenführung an Bozen

Für die Linzer ging in Südtirol die Erfolgsserie nach zuletzt sechs Siegen in Folge zu Ende, sie scheiterten unter anderem an der Effizienz der Gastgeber. Isaac Ratcliffe (14.), Daniel Mantenuto (33./PP, 56.), Zac Leslie (40.) und Brad McClure (41./Penalty) scorten für den neuen Spitzenreiter, der auch sein fünftes Saison-Heimmatch für sich entschieden hat.