Helene Fischer: Große Ankündigung bei Silbereisen

Fischer sang erstmals ihre Single „Warum“

Fischer bestritt das große Finale der fast dreieinhalbstündigen Jubiläumsshow am Samstagabend. Mit im Gepäck hatte sie ihren neuen Song „Warum“, der an diesem Abend seine TV-Premiere feierte. Nach „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ ist es bereits die dritte Single, die sie vorab aus dem kommenden Album veröffentlicht. Über das Projekt selbst war bis dahin kaum etwas bekannt. Erst im Plausch mit Silbereisen ließ sich die Sängerin ein paar Neuigkeiten entlocken.