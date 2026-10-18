Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bisschen provokativ“

Helene Fischer: Große Ankündigung bei Silbereisen

Society International
18.10.2026 11:54
Beim zehnten Geburtstag des „Schlagerboooms“ sang Helene Fischer (im Bild bei der Verleihung der ...
Beim zehnten Geburtstag des „Schlagerboooms“ sang Helene Fischer (im Bild bei der Verleihung der Goldenen Henne im September) nicht nur ihre neue Single „Warum“ erstmals im Fernsehen.(Bild: APA/dpa/Hendrik Schmidt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Heute Abend lasse ich die Bombe platzen“: Sängerin Helene Fischer hat beim zehnten „Schlagerbooom“ am Samstagabend bei Moderator Florian Silbereisen eine Ankündigung gemacht, auf die viele Fans lange gewartet haben ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 42-Jährige veröffentlicht noch heuer ein neues Studioalbum. Die Platte trägt den Titel „Wir“ und erscheint am 4. Dezember. Das gab die Sängerin beim „Schlagerbooom“ in der Dortmunder Westfalenhalle bekannt, wo ihr Ex-Partner Florian Silbereisen den zehnten Geburtstag seiner Show feierte.

„Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen“, sagte sie. Es werde aber auch „emotional“ und „menschlich“. „Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen – ich würde manchmal sagen – provokativ.“

Fischer sang erstmals ihre Single „Warum“
Fischer bestritt das große Finale der fast dreieinhalbstündigen Jubiläumsshow am Samstagabend. Mit im Gepäck hatte sie ihren neuen Song „Warum“, der an diesem Abend seine TV-Premiere feierte. Nach „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ ist es bereits die dritte Single, die sie vorab aus dem kommenden Album veröffentlicht. Über das Projekt selbst war bis dahin kaum etwas bekannt. Erst im Plausch mit Silbereisen ließ sich die Sängerin ein paar Neuigkeiten entlocken.

Lesen Sie auch:
Schlagersängerin Helene Fischer hat am Freitag ihre neue Single „Warum“ veröffentlicht.
Neue Single „Warum“
Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen
17.10.2026
Großes Wiedersehen
Helene Fischer kommt zu Silbereisens Jubiläumsshow
09.10.2026
„Krone“-Interview
Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“
21.03.2026

Für ihre Anhänger endet damit eine lange Durststrecke. Ihr bislang letztes Schlager-Studioalbum „Rausch“ liegt fünf Jahre zurück. In der Zwischenzeit ging sie zwar auf Tour, die zweifache Mutter rückte aber auch ihr Privatleben in den Vordergrund und brachte Alben mit Kinderliedern heraus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.10.2026 11:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
98.654 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
87.023 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Außenpolitik
Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“
78.100 mal gelesen
Die GBU-43/B gilt als die „Mutter aller Bomben“ bezeichnet. 
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
825 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
686 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
641 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Society International
„Bisschen provokativ“
Helene Fischer: Große Ankündigung bei Silbereisen
Spätes Geständnis
Ethan Hawke wollte mit Drew Barrymore ausgehen
Neue Single „Warum“
Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen
Verfahrensfehler?
Missbrauchsanklage gegen Busfield aufgehoben
In kleineres Gefängnis
Nach möglicher Prügelei: US-Rapper Combs verlegt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf