Helene Fischer: Große Ankündigung bei Silbereisen

„Heute Abend lasse ich die Bombe platzen“: Sängerin Helene Fischer hat beim zehnten „Schlagerbooom“ am Samstagabend bei Moderator Florian Silbereisen eine Ankündigung gemacht, auf die viele Fans lange gewartet haben ...
Die 42-Jährige veröffentlicht noch heuer ein neues Studioalbum. Die Platte trägt den Titel „Wir“ und erscheint am 4. Dezember. Das gab die Sängerin beim „Schlagerbooom“ in der Dortmunder Westfalenhalle bekannt, wo ihr Ex-Partner Florian Silbereisen den zehnten Geburtstag seiner Show feierte.
„Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen“, sagte sie. Es werde aber auch „emotional“ und „menschlich“. „Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen – ich würde manchmal sagen – provokativ.“
Fischer sang erstmals ihre Single „Warum“
Fischer bestritt das große Finale der fast dreieinhalbstündigen Jubiläumsshow am Samstagabend. Mit im Gepäck hatte sie ihren neuen Song „Warum“, der an diesem Abend seine TV-Premiere feierte. Nach „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ ist es bereits die dritte Single, die sie vorab aus dem kommenden Album veröffentlicht. Über das Projekt selbst war bis dahin kaum etwas bekannt. Erst im Plausch mit Silbereisen ließ sich die Sängerin ein paar Neuigkeiten entlocken.
Für ihre Anhänger endet damit eine lange Durststrecke. Ihr bislang letztes Schlager-Studioalbum „Rausch“ liegt fünf Jahre zurück. In der Zwischenzeit ging sie zwar auf Tour, die zweifache Mutter rückte aber auch ihr Privatleben in den Vordergrund und brachte Alben mit Kinderliedern heraus.
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