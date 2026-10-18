Malier gab Bewerbung für mehr Spielzeit ab

Jesper Lindström 5

Was für ein Assist! Setzte Tabakovic beim 1:0 mit dem Außenrist perfekt in Szene. In Minute 73 stellte er wieder seine Freistoß-Qualitäten unter Beweis und belohnte sich mit seinem ersten Treffer im Bullen-Dress und seinem persönlich ersten Treffer seit 21. Jänner 2023. Der Däne bekommt seine Spielfreude aus früheren Eintracht-Frankfurt-Zeiten schön langsam zurück und wird immer wichtiger für die Röhl-Elf.