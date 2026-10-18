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Malier gab Bewerbung für mehr Spielzeit ab

Sport
18.10.2026 21:15
Vor dem 1:0 zeigte er seine individuelle Klasse: Gaoussou Diakite.
Vor dem 1:0 zeigte er seine individuelle Klasse: Gaoussou Diakite.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg präsentierte sich gegen Altach über weite Strecken sehr souverän. Besonders einige Offensivspieler und die Joker waren in Spiellaune. Danny Röhl traf zudem einige richtige Entscheidungen.

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Christian Zawieschitzky 3
Der 19-Jährige musste mit drei Paraden eingreifen, aber hatte – dank seiner Vorderleute – ansonsten einen ruhigen Arbeitstag.

Leandro Morgalla 3
Eine solide Partie des Deutschen, der defensiv wenig anbrennen ließ und sich versuchte, offensiv einzubringen.

Ließ hinten wenig anbrennen: Leandro Morgalla (re.).
Ließ hinten wenig anbrennen: Leandro Morgalla (re.).(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Kevin Boma 4
Der Abwehrboss war hinten immer da, wenn er gebraucht wurde und gab auch zwei Torabschlüsse ab.

Valentin Zabransky 3
Ließ der Altacher Offensive kaum Gelegenheiten, gefährlich zu werden und agierte souverän.

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Dominik Schmid 4
Offensiv wie defensiv ein gutes Spiel des Schweizers. An ihm ist momentan kein Vorbeikommen.

Bartosz Mazurek 3
Der Pole spielt aktuell nicht so herausragend wie noch vor der Länderspielpause. Seine drei Torschüsse waren ungefährlich. Eine kleine Stagnierung in der Entwicklung ist für einen 19-Jährigen jedoch normal.

Bartosz Mazurek.
Bartosz Mazurek.(Bild: GEPA)

Abubakr Barry 4
Fiel zwar nicht mit Assist oder Tor auf, war jedoch der Dreh- und Angelpunkt im Bullen-Spiel und brachte 93 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Edmund Baidoo 3
Der Ghanaer war diesmal nicht so auffällig,

Gaoussou Diakite 4
Leitete das 1:0 im Ansatz durch seine individuelle Klasse mit ein. Man merkte dem Malier die Spielfreude richtig an.

Jesper Lindström 5
Was für ein Assist! Setzte Tabakovic beim 1:0 mit dem Außenrist perfekt in Szene. In Minute 73 stellte er wieder seine Freistoß-Qualitäten unter Beweis und belohnte sich mit seinem ersten Treffer im Bullen-Dress und seinem persönlich ersten Treffer seit 21. Jänner 2023. Der Däne bekommt seine Spielfreude aus früheren Eintracht-Frankfurt-Zeiten schön langsam zurück und wird immer wichtiger für die Röhl-Elf.

Haris Tabakovic 3
Stand beim 1:0 da, wo ein Neuner stehen muss. Ansonsten wurde er zwar das eine oder andere Mal mit Bällen gefüttert, konnte diese aber nicht gewinnbringend verwerten.

Yorbe Vertessen 4
Der fleißige Arbeiter holte den Freistoß heraus, den Lindström zum 2:0 verwandelte. Ansonsten wie gewohnt kämpferisch unterwegs.

Damir Redzic 4
Sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison! Der Ungar hatte bei seinem Abschluss aber auch Mithilfe von Altach-Goalie Stojanovic, der alles andere als gut dabei aussah.

Tor zum 3:0: Damir Redzic.
Tor zum 3:0: Damir Redzic.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Uhmut Tohumcu 3
Ein gefährlicher Abschluss in Minute 77, jedoch zu zentral. In der Schlussphase vergab er noch einen „Hunderter“.

Tim Drexler, Sota Kitano 0

Trainer Danny Röhl 4
Bewies mit seiner Startelf wie auch den Jokern ein goldenes Händchen.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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