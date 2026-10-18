Felix Bacher mit Lyon an der Tabellenspitze

Der in der 75. Minute eingewechselte ÖFB-Teamverteidiger Felix Bacher und Co. gewannen am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zu Hause gegen OGC Nizza noch 2:1 und liegen nach sieben Runden punktgleich vor Titelverteidiger Paris St. Germain, Paris FC, Lille und Monaco, das bei Lorient 0:1 verlor, voran.