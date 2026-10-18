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Hinter den Kulissen der Silbereisen-Sendung

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18.10.2026 10:00
Bis zuletzt wird vor der Sendung geprobt und an den Abläufen gefeilt. Für Silbereisen ist es ...
Bis zuletzt wird vor der Sendung geprobt und an den Abläufen gefeilt. Für Silbereisen ist es Teamwork: „Sobald die Show zu Ende ist und die Kameras aus sind, umarmen sich alle im Team und sagen einander ,Danke‘!“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Das haben die Zuschauer nicht gesehen: So arbeitet der Star mit dem Team hinter den Kulissen seines „Schlagerbooom“-Erfolges. Die „Krone“ bat Florian Silbereisen zum „Interview danach“ und zeigt Einblicke, wie sie am Samstagabend nicht zu sehen waren.

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Florian Silbereisen ist derjenige, der mit seinen Shows Akzente setzt, wie sie im Schlagergeschäft bis zu seiner „Ankunft“ Tabu waren. Er macht das Thema modern, erreicht damit nicht nur Fans dieses Musikgenres. Wohl auch in den nächsten zehn Jahren, denn am Samstag bestritt er seine Jubiläumsshow mit dem „Schlagerbooom“.

„Bin einfach nur platt“
Grund genug für die „Krone“ ihn zu fragen, wann denn ein Abend ein erfolgreicher Abend ist? „Bei einer großen Live-Show kann viel passieren. Glücklich bin ich, wenn ich die vielen glücklichen Menschen sehe, die beim Schlagerbooom rund um die Bühne alle gemeinsam singen und feiern. Diese Energie, diese besondere Stimmung zusammen zu spüren, ist einfach unglaublich.“ Hat er, der über Stunden Vollgas gibt danach ein Ritual? „Sobald die Show zu Ende ist und die Kameras aus sind, umarmen sich alle im Team und sagen einander ,Danke‘! Das ist ein sehr schönes Ritual, denn es zeigt, wie wichtig jeder einzelne im Team ist, um so eine große Show live stemmen zu können.“ Und weiter gibt er zu: „Ich selbst bin nach dreieinhalb Stunden Liveshow einfach nur platt. Da muss ich mich erstmal ein paar Minuten irgendwo hinlegen und runterkommen. Anschließend ziehe ich meine rote Glücksunterhose aus und verstaue sie sicher für die nächste Show. . .“

In der Maske: Silbereisen wird geschminkt und für die Show ins rechte (Schmik)Licht gesetzt. . .
In der Maske: Silbereisen wird geschminkt und für die Show ins rechte (Schmik)Licht gesetzt. . .(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
. . . . . .dazwischen bespricht er sich mit der Regie, denn jeder Schritt des Moderators soll am ...
. . . . . .dazwischen bespricht er sich mit der Regie, denn jeder Schritt des Moderators soll am Ende sitzen. . .(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
. . . zuletzt wird das Outfit zu probiert, denn bei seinem „Schlagerbooom“ soll alles funkeln ...
. . . zuletzt wird das Outfit zu probiert, denn bei seinem „Schlagerbooom“ soll alles funkeln und glitzern.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

So tankt Silbereisen am Tag danach Kraft
Stellen wir uns die Frage, was er am Tag danach, also nach der Sendung macht? „Am Tag danach geht’s nach Hause. Heimkommen ist für mich eines der schönsten Gefühle. Daheim kann ich abschalten, auftanken und komme zur Ruhe. Deshalb genieße ich die freie Zeit gerne zu Hause. Nach so einer Show brauche ich tatsächlich ein bis zwei Tage, um all das Erlebte zu verarbeiten. Ich gehe dann gerne lange spazieren und tanke so neue Kraft.“

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