Hinter den Kulissen der Silbereisen-Sendung

„Bin einfach nur platt“

Grund genug für die „Krone“ ihn zu fragen, wann denn ein Abend ein erfolgreicher Abend ist? „Bei einer großen Live-Show kann viel passieren. Glücklich bin ich, wenn ich die vielen glücklichen Menschen sehe, die beim Schlagerbooom rund um die Bühne alle gemeinsam singen und feiern. Diese Energie, diese besondere Stimmung zusammen zu spüren, ist einfach unglaublich.“ Hat er, der über Stunden Vollgas gibt danach ein Ritual? „Sobald die Show zu Ende ist und die Kameras aus sind, umarmen sich alle im Team und sagen einander ,Danke‘! Das ist ein sehr schönes Ritual, denn es zeigt, wie wichtig jeder einzelne im Team ist, um so eine große Show live stemmen zu können.“ Und weiter gibt er zu: „Ich selbst bin nach dreieinhalb Stunden Liveshow einfach nur platt. Da muss ich mich erstmal ein paar Minuten irgendwo hinlegen und runterkommen. Anschließend ziehe ich meine rote Glücksunterhose aus und verstaue sie sicher für die nächste Show. . .“