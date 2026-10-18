„Gottesverehrung“! So sahen die Fans Alaba-Debüt

Bitteres Startelf-Debüt für ÖFB-Star David Alaba bei Serie-A-Klub Udine – 0:3-Pleite! Und dann musste der 34-Jährige auch noch früh raus – das war der Grund für die Auswechslung des Innenverteidigers, so viele rot-weiß-rote Fans pilgerten zum Match gegen Lecce, sprachen gar von „Gottesverehrung“. Zudem: Das sagen die Mitspieler und sein in Wien geborener Coach Runjaic über David. Und so kochte der Carinzia Club Udinese auf dem Parkplatz auf. Ein Lokalaugenschein des „Kärntner Krone“-Sportchefs Claudio Trevisan.