„Gottesverehrung“! So sahen die Fans Alaba-Debüt

Bitteres Startelf-Debüt für ÖFB-Star David Alaba bei Serie-A-Klub Udine – 0:3-Pleite! Und dann musste der 34-Jährige auch noch früh raus – das war der Grund für die Auswechslung des Innenverteidigers, so viele rot-weiß-rote Fans pilgerten zum Match gegen Lecce, sprachen gar von „Gottesverehrung“. Zudem: Das sagen die Mitspieler und sein in Wien geborener Coach Runjaic über David. Und so kochte der Carinzia Club Udinese auf dem Parkplatz auf. Ein Lokalaugenschein des „Kärntner Krone“-Sportchefs Claudio Trevisan.
Alaba-Mania in Udine. Nur etwas mehr als 100 Kilometer von der rot-weiß-roten Grenze entfernt feierte der ÖFB-Star am Sonntag gegen Lecce sein Heim-Debüt für den Serie-A-Klub.
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