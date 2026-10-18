Primus als großer Sieger der Runde

Los ging‘s an diesem Sonntag mit dem Gastspiel von Eugendorf in Golling. Die Flachgauer hatten 13 der letzten 18 Ligaduelle in den jüngsten 14 Jahren für sich entschieden, dabei nur eine einzige Partie verloren. Diesmal kam die zweite Niederlage dazu. Zwar glich Feiser per feinem Freistoß das 0:1 durch Poindl aus. Nach der Pause legten aber nur mehr die Hausherren nach – Hofer traf per Foulelfer, Mitterlechner per Heber vom Sechzehner. „Wir haben sehr diszipliniert gearbeitet und umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, schnurrte Coach Philip Buck. Eugendorfs Florian Königseder fand: „Sie haben diese ein bis drei Prozent mehr auf den Platz gebracht. Es kann auch 8:5 ausgehen.“