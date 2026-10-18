Vier Tote bei Feuer auf Militärbasis in Kanada

Verteidigungsminister David McGuinty hatte zuvor von einem „sehr tragischen Vorfall“ mit Toten und Verletzten gesprochen, aber keine Opferzahlen genannt. Man arbeite daran zu klären, was genau auf dem Stützpunkt passiert sei, sagte er. Die örtlichen Behörden teilten mit, das Feuer habe sich aufgrund starker Winde auch über den Militärstützpunkt hinaus ausgebreitet. Inzwischen sei es aber unter Kontrolle.