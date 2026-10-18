Pkw stürzte in Bachbett: Zwei Personen eingeklemmt

Schwerer Unfall in Geistthal im steirischen Bezirk Voitsberg: Ein Pkw stürzte am Sonntag in ein Bachbett. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.
Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Geistthal, Södingberg und Stallhofen sowie die Polizei und das Rote Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall in Geistthal alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 88-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett. Sowohl der Lenker als auch seine 73-jährige Beifahrerin wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt.
Beide Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der 88-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Graz geflogen. Die 73-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ebenfalls in das UKH Graz gebracht.
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