Pkw stürzte in Bachbett: Zwei Personen eingeklemmt

Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Geistthal, Södingberg und Stallhofen sowie die Polizei und das Rote Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall in Geistthal alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 88-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett. Sowohl der Lenker als auch seine 73-jährige Beifahrerin wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt.