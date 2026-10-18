Zwei Biker bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Nachdem am Samstag ein 57-Jähriger aus Schärding bei einem Sturz mit seinem Zweirad in Münzkirchen tödlich verletzt worden war, kam es Sonntagnachmittag erneut zu einem schweren Motorradunfall in Großraming. Laut ersten Informationen sollen zwei Biker mit einem Auto kollidiert sein, beide wurden schwer verletzt.