Zwei Biker bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Nachdem am Samstag ein 57-Jähriger aus Schärding bei einem Sturz mit seinem Zweirad in Münzkirchen tödlich verletzt worden war, kam es Sonntagnachmittag erneut zu einem schweren Motorradunfall in Großraming. Laut ersten Informationen sollen zwei Biker mit einem Auto kollidiert sein, beide wurden schwer verletzt.
Das schöne Wetter am Sonntag nutzten drei Motorradfahrer für eine Ausfahrt. Gegen 17 Uhr wollten die Biker laut ersten Informationen auf der B 115 in Großraming ein Auto überholen. Der erste der Gruppe soll das Manöver auch abgeschlossen haben, die beiden nachkommenden kollidierten jedoch mit dem Pkw.
Großaufgebot an Rettungskräften
Die etwa 50-jährigen Männer kamen dabei zu Sturz und wurden schwer verletzt. Ein Bike rutschte gegen die Leitschiene, der vordere Reifen wurde abgerissen. Vier Rettungsautos, der Notarzthubschrauber, Polizei und Feuerwehr eilten zum Unfallort.
Beide Biker schwer verletzt
Ein Verletzter wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Amstetten geflogen, der zweite kam mit der Rettung ins Spital nach Steyr. Der Autofahrer dürfte den Unfall ohne Verletzungen überstanden haben, erlitt einen Schock. Ebenso der dritte Biker der Gruppe.
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