Dakota Johnson oben & unten ohne für Calvin Klein

Für Johnson sei es wichtig, sich in Kleidung wohlzufühlen. Denn das verändere „die eigene Energie und Ausstrahlung“, fuhr die Schauspielerin im Gespräch mit „Elle“ fort. „Manchmal ist ein abgeranztes, großes T-Shirt das Sexieste überhaupt. Manchmal fühlt man sich in Spitzenunterwäsche aber auch wie ein Mülleimer. Für mich kommt es vor allem darauf an, wie ich mich in etwas fühle.“