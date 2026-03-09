Vorteilswelt
Heißer denn je!

Dakota Johnson oben & unten ohne für Calvin Klein

Star-Style
09.03.2026 15:00
Dakota Johnson präsentiert sich für Calvin Klein nicht nur oben, sondern auch unten ohne.
Dakota Johnson präsentiert sich für Calvin Klein nicht nur oben, sondern auch unten ohne.(Bild: APA/AFP/Factstory for the Red Sea International Festival (RSFF)/Ammar ABD RABBO)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dakota Johnson, heißer denn je! Für das Shooting von Calvin Klein ließ die Schauspielerin nicht nur obenrum, sondern auch untenrum die Hüllen fallen.

Calvin Klein hat Dakota Johnson vor die Kamera gebeten – und sie nicht nur an-, sondern vor allem auch ausgezogen. Denn alle Bilder haben eins gemeinsam: Sie sind wahnsinnig heiß!

Johnson trägt nur Jeans
So schlüpfte die Schauspielerin etwa in ein Jeans-Modell von Calvin Klein und kombinierte dazu lediglich High Heels und sonst nichts. Obenrum gibt‘s nur nackte Haut zu sehen, die die 36-Jährige an den pikantesten Stellen entweder mit ihrer langen, dunklen Mähne oder ihren Armen bedeckt.

Calvin Klein veröffentlichte am Montag die sexy Bilder von Dakota Johnson auf Social Media:

Doch wer denkt, diese Bilder seien an Sexiness nicht zu überbieten, der irrt. Denn Johnson zog sich für Calvin Klein nicht nur oben-, sondern auch untenrum aus. 

Höschen? Fehlanzeige!
Gleich mehrere BH-Modelle präsentiert die Hollywood-Schönheit in der neuen Kampagne. Ein Höschen? Fehlanzeige! 

Hier gibt‘s noch mehr sexy Bilder von Dakota Johnson in Calvin-Klein-BHs – und nicht viel mehr:

Wie übrigens auch im Werbeclip zur Kampagne. In dem Video sieht man Johnson unter anderem nur im Höschen beim Billard spielen oder nur im BH beim sich auf der Sonnenliege Räkeln. 

„Fühle mich sehr wohl in meinem Körper“
„Die Zusammenarbeit mit Calvin fühlt sich im Moment sehr stimmig an, passend zu meiner aktuellen Lebensphase“, verriet Johnson dem „Elle“-Magazin über ihren Model-Job für Calvin Klein.

Denn: „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich mich sehr ruhig und ausgeglichen fühle. Ich verbringe viel Zeit zu Hause und fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Die Denim- und Unterwäschekampagne mit ihrem lässig-sinnlichen Stil spiegelt einfach meine aktuelle Situation wider.“

Noch heißer geht‘s im Werbeclip von Calvin Klein zu:

Für Johnson sei es wichtig, sich in Kleidung wohlzufühlen. Denn das verändere „die eigene Energie und Ausstrahlung“, fuhr die Schauspielerin im Gespräch mit „Elle“ fort. „Manchmal ist ein abgeranztes, großes T-Shirt das Sexieste überhaupt. Manchmal fühlt man sich in Spitzenunterwäsche aber auch wie ein Mülleimer. Für mich kommt es vor allem darauf an, wie ich mich in etwas fühle.“

Fans blieb Spucke weg
Dass den Fans bei diesen Bildern regelrecht die Spucke wegblieb, versteht sich fast von selbst. „Guter Gott“, „Das ist so heiß“, oder „Willkommen zurück, Mrs. Grey“ – in Anspielung auf Dakota Johnsons ikonische Rolle der Anastasia Steele in „Fifty Shades of Grey“ – hieß es da auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen der Marke.

Ähnliche Themen
