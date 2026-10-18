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In einer Woche ist wieder Zeitumstellung

Österreich
18.10.2026 20:51
In genau einer Woche werden in Österreich wieder die Uhren umgestellt (Symbolbild).
In genau einer Woche werden in Österreich wieder die Uhren umgestellt (Symbolbild).(Bild: APA/PIXSELL)
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Am kommenden Sonntag, 25. Oktober, ist es wieder so weit: Die Winterzeit, auch als Normalzeit bekannt, beginnt. In der Nacht auf Sonntag wird die Uhr um 3 Uhr morgens eine Stunde zurückgestellt, also auf 2 Uhr. Um sich die Richtung zu merken, gibt es mehrere Eselsbrücken.

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„Im Sommer stellt man die Gartenstühle vor das Haus, im Winter wieder zurück“, heißt eine davon etwa. „Im Winter sind die Temperaturen im Minusbereich, im Sommer wieder im Plusbereich“, lautet eine weitere Eselsbrücke.

Die Uhren werden in Österreich zweimal jährlich umgestellt. Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März, die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober. Wer eine Funkuhr hat, muss diese im Regelfall nicht manuell umstellen. Auch bei den meisten Smartphones erfolgt die Zeitumstellung automatisch, sofern die Funktion nicht deaktiviert wurde. Händisch umgestellt werden müssen hingegen teils digitale Anzeigen, zum Beispiel im Auto oder in Haushaltsgeräten.

Energiepolitische Gründe
Die Zeitumstellung hat energiepolitische und wirtschaftliche Gründe. Hierzulande wurde die Einführung beispielsweise mit Energieeinsparungen bei der künstlichen Beleuchtung an langen Sommerabenden (Sommerzeit) argumentiert. Untersuchungen kommen inzwischen allerdings zu dem Ergebnis, dass der Effekt sehr gering ist. Eine Studie des Energieinstituts an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz kam 2015 zu dem Schluss, dass eine „ganzjährige Sommerzeit“ ökonomisch die bessere Variante wäre. So würden etwa negative Effekte wie Biorhythmusstörungen entfallen.

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2018 ergab eine Umfrage der EU-Kommission zudem, dass die Mehrheit der Befragten in Europa für die Abschaffung der Zeitumstellung ist. In Österreich unterschrieben fünf Jahre später mehr als 168.000 Menschen ein Volksbegehren für die Beibehaltung. Der Nationalrat kam dann zu dem Schluss, dass die Entscheidung auf EU-Ebene fallen müsse. Das EU-Parlament hat sich mittlerweile für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Allerdings könnten sich die Regierungen der einzelnen Länder bisher nicht einigen, ob sie dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit einführen wollen.

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