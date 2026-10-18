In einer Woche ist wieder Zeitumstellung

2018 ergab eine Umfrage der EU-Kommission zudem, dass die Mehrheit der Befragten in Europa für die Abschaffung der Zeitumstellung ist. In Österreich unterschrieben fünf Jahre später mehr als 168.000 Menschen ein Volksbegehren für die Beibehaltung. Der Nationalrat kam dann zu dem Schluss, dass die Entscheidung auf EU-Ebene fallen müsse. Das EU-Parlament hat sich mittlerweile für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Allerdings könnten sich die Regierungen der einzelnen Länder bisher nicht einigen, ob sie dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit einführen wollen.