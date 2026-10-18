Bei Saisonstart nur mit Hälfte eins zufrieden

„Ich habe einige Fehler gemacht, die mich eine gute Gesamtpunktezahl gekostet haben“, gab sich die SSM-Absolventin sehr selbstkritisch. Die 19-Jährige fokussiert sich in nächster Zeit auf ihr Studium der Medizinischen Biologie in Salzburg, sowie auf eine Verbesserung ihrer Leistungen im Training. „Ich werde in den nächsten zwei Wochen an diesen Fehlern arbeiten“, verspricht die 19-Jährige. Ende Oktober wartet in der Slowakei ihr nächster Wettkampf und die Chance auf eine Verbesserung.