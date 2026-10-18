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Bei Saisonstart nur mit Hälfte eins zufrieden

Salzburg: Sport-Nachrichten
18.10.2026 21:08
Guter Saisonstart von Flora Schaller in Polen.
Guter Saisonstart von Flora Schaller in Polen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Flora Schaller startete nach einer guten Vorbereitung in die neue Eiskunstlauf-Saison. Das 19-jährige Talent absolvierte ein gutes Kurzprogramm, ließ in der Kür aber nach.

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„Mit dem Kurzprogramm am Freitag war ich zufrieden! Ich konnte meine Trainingsleistung abrufen und meine persönliche Bestleistung um zwei Punkte im Kurzprogramm steigern.“ Eiskunstlauf-Talent Flora Schaller war mit ihrem Saisonstart in Katowice (Pol) sehr zufrieden. Doch leider folgte am Tag darauf noch die Kür, in der die Salzburgerin nicht ganz ihr Potenzial abrufen konnte und so am Ende vom vierten auf den siebenten Platz (von 20 Athleten) zurückfiel.

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„Ich habe einige Fehler gemacht, die mich eine gute Gesamtpunktezahl gekostet haben“, gab sich die SSM-Absolventin sehr selbstkritisch. Die 19-Jährige fokussiert sich in nächster Zeit auf ihr Studium der Medizinischen Biologie in Salzburg, sowie auf eine Verbesserung ihrer Leistungen im Training. „Ich werde in den nächsten zwei Wochen an diesen Fehlern arbeiten“, verspricht die 19-Jährige. Ende Oktober wartet in der Slowakei ihr nächster Wettkampf und die Chance auf eine Verbesserung.

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