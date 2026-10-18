Igel steckte zwei Tage in Schacht fest – gerettet

Im Anschluss ging es für das kleine Jungtier zur Igelhilfe Österreich nach Mondsee. „Er war mit weniger als einem halben Kilo an Gewicht noch zu klein, um den Winter alleine überstehen zu können“, so Ehrschwendtner. Heuer falle besonders auf, dass die Nahrung in der Natur knapp ist. „Insekten und Regenwürmer werden weniger. Das hängt mit der Trockenheit und dem häufigen Einsatz an Pestiziden in privaten Gärten zusammen.“