Feuerwehr barg Kinderdrachen aus Stromleitung

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ging es am Sonntagnachmittag für die Feuerwehr Bischofshofen. Ein Kinderdrache hatte sich unweit eines Spielplatzes in einer 110-kV-Stromleitung verfangen, das dazugehörige Nylonseil hing in einer Baumkrone fest. Mit schwerem Gerät gelang die Bergung des Spielzeuges.
Gegen 15.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Weil sich viele Kinder und Jugendliche in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurde der Bereich rund um den verfangenen Drachen großräumig gesperrt. Techniker des Betreibers der Leitung schalteten den Strom ab und stellten die Erdung sicher.
Im Anschluss ging es für die Feuerwehrleute mit der Drehleiter wortwörtlich hoch hinaus. Sie schafften es den Flugdrachen zu bergen und stellten sicher, dass durch das Spielzeug in der Starkstromleitung keine Gefahr mehr ausgeht.
Im Anschluss wurde die Leitung wieder aktiviert. Insgesamt waren neben den zwei Technikern fünf Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
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