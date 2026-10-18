Feuerwehr barg Kinderdrachen aus Stromleitung

Gegen 15.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Weil sich viele Kinder und Jugendliche in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurde der Bereich rund um den verfangenen Drachen großräumig gesperrt. Techniker des Betreibers der Leitung schalteten den Strom ab und stellten die Erdung sicher.