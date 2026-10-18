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Nach 13:0-Führung

NFL: Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage

US-Sport
18.10.2026 22:44
Bernhard Raimann mit Colts-Cheftrainer Shane Steichen
Bernhard Raimann mit Colts-Cheftrainer Shane Steichen(Bild: AP/David Dermer)
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Von krone Sport

Die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann haben in der NFL gegen die bisher sieglosen Tennessee Titans eine bittere Niederlage kassiert.

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Die Gastgeber unterlagen am Sonntag nach 13:0-Führung noch 20:26. Durch die zweite Niederlage im sechsten Spiel erlitten ihre Play-off-Hoffnungen einen empfindlichen Dämpfer.

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