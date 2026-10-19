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Museum NÖ

Wie wir 2100 leben: Mutige Reise in Öko-Zukunft

Niederösterreich
19.10.2026 16:00
Kurator Christoph Thun- Hohenstein (li.) Harald Gründl lud persönlich zum ...
Kurator Christoph Thun- Hohenstein (li.) Harald Gründl lud persönlich zum generationenübergreifenden Rundgang ein(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

15 Hörstationen entwerfen jetzt im Museum Niederösterreich in St. Pölten  visionäre Zukunftsbilder zwischen Natur, Mensch und künstlicher Intelligenz.

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Wie klingt eine Welt, in der Mensch und Natur endlich im Einklang leben? Wo künstliche Intelligenz mitdenkt, neue Formen der Demokratie entstehen und die Natur zum Maßstab unseres Wohlstands wird? Im Museumsgarten in St. Pölten öffnen sich jetzt die Tore zu möglichen Zukünften – von 2040 bis zum Jahr 2100. Auf 2500 Quadratmetern laden 15 Audiostationen im Museum NÖ dazu ein, fünf Zukunftskontinente zu erkunden.

Die kostenlose Ausstellung ist bis 16. Mai im Museumsgarten in St. Pölten zu sehen.
Die kostenlose Ausstellung ist bis 16. Mai im Museumsgarten in St. Pölten zu sehen.(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Vorstellen und gestalten
Die Geschichten entstanden aus Workshops mit jungen Menschen, wissenschaftlicher Recherche und mithilfe generativer KI. Sie erzählen von Wohnen, Bildung, Landwirtschaft, Gesundheit und Mobilität – und davon, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir heute den Mut haben, neue Wege einzuschlagen. „Nur was wir uns vorstellen können, können wir auch gestalten“, betont Kurator Christoph Thun-Hohenstein.

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