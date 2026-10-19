Wie wir 2100 leben: Mutige Reise in Öko-Zukunft

15 Hörstationen entwerfen jetzt im Museum Niederösterreich in St. Pölten visionäre Zukunftsbilder zwischen Natur, Mensch und künstlicher Intelligenz.
Wie klingt eine Welt, in der Mensch und Natur endlich im Einklang leben? Wo künstliche Intelligenz mitdenkt, neue Formen der Demokratie entstehen und die Natur zum Maßstab unseres Wohlstands wird? Im Museumsgarten in St. Pölten öffnen sich jetzt die Tore zu möglichen Zukünften – von 2040 bis zum Jahr 2100. Auf 2500 Quadratmetern laden 15 Audiostationen im Museum NÖ dazu ein, fünf Zukunftskontinente zu erkunden.
Vorstellen und gestalten
Die Geschichten entstanden aus Workshops mit jungen Menschen, wissenschaftlicher Recherche und mithilfe generativer KI. Sie erzählen von Wohnen, Bildung, Landwirtschaft, Gesundheit und Mobilität – und davon, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir heute den Mut haben, neue Wege einzuschlagen. „Nur was wir uns vorstellen können, können wir auch gestalten“, betont Kurator Christoph Thun-Hohenstein.
Ausstellung läuft bis 16. Mai 2027
Unter dem Namen „United Nature Democracy“ wird der Museumsgarten zum Experimentierraum für ein neues Miteinander. Museum-NÖ-Geschäftsführer Matthias Pacher ortet in der Schau eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Während das Haus der Geschichte Entwicklungen nachvollziehbar macht und das Haus für Natur zeigt, was es zu bewahren gilt, lädt die Ausstellung ein, neue Visionen zu entwickeln.
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