Wie wir 2100 leben: Mutige Reise in Öko-Zukunft

Ausstellung läuft bis 16. Mai 2027

Unter dem Namen „United Nature Democracy“ wird der Museumsgarten zum Experimentierraum für ein neues Miteinander. Museum-NÖ-Geschäftsführer Matthias Pacher ortet in der Schau eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Während das Haus der Geschichte Entwicklungen nachvollziehbar macht und das Haus für Natur zeigt, was es zu bewahren gilt, lädt die Ausstellung ein, neue Visionen zu entwickeln.