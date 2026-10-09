„Beteiligen, mitreden und auch mitentscheiden“

„Deine Stimme zählt!“

„Demokratie lebt davon, dass Menschen gehört werden und ihre Lebensbedingungen mitgestalten können. Gerade dort, wo Armut oder Ausgrenzung erlebt werden, braucht es Beteiligungsmöglichkeiten, die zeigen: Auch deine Stimme zählt“, bringt es Sozialexpertin Michaela Moser auf den Punkt. Ganz nach dem Motto: „Runter von den Zuschauerbänken, rein ins politische Geschehen“.