„Beteiligen, mitreden und auch mitentscheiden“

Die Demokratiewoche setzt von 19. bis 26. Oktober ein starkes Zeichen der Zivilgesellschaft. Mit 23 Veranstaltungen in etlichen Gemeinden wird zu Themen informiert und diskutiert.
Unsere Demokratie ist in Gefahr, Rechtsextreme sind dabei aber nicht die einzige Bedrohung. Aus Sicht von Politikwissenschafterin und „#zusammenHaltNÖ“-Aktivistin Gundi Dick braucht es ein starkes Zeichen der Zivilgesellschaft: ein Engagement als Säule der Demokratie und als ein handlungsfähiges Instrument.
23 Veranstaltungen in Niederösterreich
Um den Wert liberaler Demokratie zu veranschaulichen, findet von 19. bis 26. Oktober die Demokratiewoche statt. Österreichweit sind 250 Veranstaltungen geplant. In Niederösterreich sind es 23 in den Gemeinden Amstetten, Baden, Bad Vöslau, Eggern, Gmünd, Hainfeld, Horn, Neulengbach, Purkersdorf, Stockerau, Wölbling, St. Pölten und Ziersdorf. Koordiniert werden die Aktivitäten zu Themen wie Sozial- oder Wirtschaftspolitik, Zugang zu Staatsbürgerschaft oder Menschenrechte von „#zusammenHaltNÖ“.
Demokratie braucht den Rechtsstaat, eine Öffentlichkeit, die von unabhängigen Medien hergestellt wird und eine aktive Zivilgesellschaft.
Rainer Bauböck, Politikwissenschafter
„Deine Stimme zählt!“
„Demokratie lebt davon, dass Menschen gehört werden und ihre Lebensbedingungen mitgestalten können. Gerade dort, wo Armut oder Ausgrenzung erlebt werden, braucht es Beteiligungsmöglichkeiten, die zeigen: Auch deine Stimme zählt“, bringt es Sozialexpertin Michaela Moser auf den Punkt. Ganz nach dem Motto: „Runter von den Zuschauerbänken, rein ins politische Geschehen“.
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