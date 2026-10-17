Will he stay out?
Benko’s Ankle Monitor Stunt and Its Implications
Criminal law expert Robert Kert discusses the possible consequences of this unusual decision, while his colleague Wolfgang Brandstetter calls the system of electronically monitored house arrest “outdated” in general. What they both agree on: The judiciary is breaking new ground in the case of the billionaire bankrupt.
The debate over the approval of an ankle monitor for Austria’s most famous pretrial detainee, René Benko, shows no signs of abating. The 49-year-old billionaire bankrupt has not been held at the Ziegelstadl in Innsbruck since Thursday but is now living in an apartment in a chic neighborhood of Innsbruck. The decision was made shortly before Benko’s fraud trial, which begins on November 4 at the Innsbruck Regional Court—presided over by the very judge who gave the green light for the electronically monitored house arrest.
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