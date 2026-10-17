Benko’s Ankle Monitor Stunt and Its Implications

The debate over the approval of an ankle monitor for Austria’s most famous pretrial detainee, René Benko, shows no signs of abating. The 49-year-old billionaire bankrupt has not been held at the Ziegelstadl in Innsbruck since Thursday but is now living in an apartment in a chic neighborhood of Innsbruck. The decision was made shortly before Benko’s fraud trial, which begins on November 4 at the Innsbruck Regional Court—presided over by the very judge who gave the green light for the electronically monitored house arrest.