Informationsfreiheit: Urteil gegen Amt, für Bürger

Für Aufregung sorgte der „Krone“-Bericht über neue Aussagen in der Aufarbeitung des Polizeieinsatzes auf dem Peršmanhof: Nach 15 Monaten heißt es nun, dass die Aktion gegen das Antifa-Camp im NS-Museum doch von langer Hand geplant worden war – und auch der Vize-Polizeichef sei informiert gewesen, was alles in ein anderes Licht rückt.