Nach ewiger Straßensperre wird Brücke weggerissen

Wie nervenaufreibend kann eine Sperre sein? Am „Kleinen Deutschen Eck“ wurde die Geduld der Autofahrer – darunter auch viele Tagespendler und Urlauber – ordentlich auf die Probe gestellt. Sechs Jahre lang dauerte die Totalsperre beim sogenannten „Weinkaser“ an der B305, das ist das Anschlussstück zwischen Schneizlreuth und Weißbach an der Alpenstraße.