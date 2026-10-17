Prügel im Suff und Fechtduell: Wirbel im AfD-Haus

Dem voraus ging ein Streit bei der Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Laut Berichten soll die Fechtherausforderung nach reichlich Alkoholkonsum „aus einer Bierlaune“ heraus erfolgt sein. Der Vorgang sei reine „Privatsache“, bestätigte einer der beiden Politiker inzwischen das Duell. Es sei eine sportliche Herausforderung. „Am Ende gehen wir nicht da rein, um den anderen zu verletzen“, fügte der Politiker hinzu.