Aus Unglücksschirm soll eine Windjacke werden

„Oida, ich lebe noch! Das ist einmal die Hauptsache“, stieß Sabrina T. außer Atem nach der harten, aber sicheren Landung auf einer Forststraße hervor. Rund fünf Monate nach einem Flugunfall wurde das Verfahren gegen den jungen Piloten eingestellt. Die Fliegerin spricht über ihre Erfahrung.