Aus Unglücksschirm soll eine Windjacke werden

„Oida, ich lebe noch! Das ist einmal die Hauptsache“, stieß Sabrina T. außer Atem nach der harten, aber sicheren Landung auf einer Forststraße hervor. Rund fünf Monate nach einem Flugunfall wurde das Verfahren gegen den jungen Piloten eingestellt. Die Fliegerin spricht über ihre Erfahrung.
Den 24. Mai kann Sabrina T. künftig als ihren zweiten Geburtstag feiern. An diesem Tag war die 44-Jährige mit ihrem Paragleiter im Pinzgau (Salzburg) in luftiger Höhe unterwegs, als plötzlich eine kleine Cessna mit ihrem Gleitschirm kollidierte und diesen in Stücke riss.
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