Vinicius? „Hätte Real an seiner Stelle verlassen“

„Wäre ich an seiner Stelle, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier“, hat Jose Mourinho Respekt vor Vinicius Junior, schwierige Situationen zu meistern. Immer wieder würde der Brasilianer respektlos behandelt werden, so der Real-Trainer. „Im vergangenen Sommer hätte ich wahrscheinlich auf einen Wechsel in eine andere Liga gedrägt.“