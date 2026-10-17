Kostenlose Toiletten stehen jetzt kurz bevor

„Wir wollen die Nutzung aller öffentlichen Toiletten für alle Menschen kostenlos zur Verfügung stellen, ohne Unterschiede zwischen Pissoir und Einzelkabinen.“ So steht es im rot-pinken Koalitionsabkommen auf Seite 38. Und siehe da: Der Status ist jetzt im Regierungsmonitor von „geplant“ auf „in Umsetzung“ gesprungen. Was heißt das?