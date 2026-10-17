Kostenlose Toiletten stehen jetzt kurz bevor

Gratis aufs Klo – kommt jetzt die Wende? Frauen müssen in Wien bei etlichen öffentlichen Toiletten noch immer 50 Cent für eine Kabine zahlen, während Männer gratis aufs Pissoir dürfen. Damit soll aber Schluss sein. Jetzt springt der Status im Regierungsmonitor von „geplant“ auf „in Umsetzung“.
„Wir wollen die Nutzung aller öffentlichen Toiletten für alle Menschen kostenlos zur Verfügung stellen, ohne Unterschiede zwischen Pissoir und Einzelkabinen.“ So steht es im rot-pinken Koalitionsabkommen auf Seite 38. Und siehe da: Der Status ist jetzt im Regierungsmonitor von „geplant“ auf „in Umsetzung“ gesprungen. Was heißt das?
Auf rund 30 von 167 öffentlichen Toiletten muss bezahlt werden
„Die Stadt Wien nimmt die diesbezüglichen Anliegen der Bevölkerung sehr ernst. Die erforderlichen fachlichen, organisatorischen und finanziellen Prüfungen laufen derzeit noch. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, wird es eine umfassende Information dazu geben“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ).
Eine Abschaffung der Kostenpflicht bei allen öffentlichen Bedürfnisanstalten wird schon seit längerer Zeit breit diskutiert. Bereits im „Krone“-Sommerinterview hatte er eine baldige Lösung angekündigt. Frauen müssen auf rund 30 von 167 öffentlichen Toiletten der Stadt Wien bis dahin weiter 50 Cent für eine Kabine bezahlen, während Männer Pissoirs kostenlos nutzen können.
Die Volksanwaltschaft spricht von „Toiletten-Diskriminierung“. Eine Frau hatte die Stadt daher im August 2026 sogar geklagt. Diese nannte bisher höhere Reinigungskosten für Kabinen sowie das Ziel, Wildpinkeln bei Männern zu verhindern, als Gründe für die Regelung.
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