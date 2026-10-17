Eigenes Haus wäre heute für viele nicht leistbar

Das Haus steht, der Wohntraum ist erfüllt. Doch müsste man heute nochmals anfangen, würde das Geld nicht reichen: So schätzen zwei Drittel der Eigenheimbesitzer in NÖ ihre Lage ein. Das zeigt das Immobilienbarometer des Meinungsforschungsinstituts IFDD, das im Auftrag der Hypo NÖ Ende August 1000 Menschen befragt hat. Dabei sind 92 Prozent mit ihrer Wohnsituation sehr oder eher zufrieden. 61 Prozent leben im eigenen Haus, acht Prozent in einer Eigentumswohnung.