Pensionistin (97) schrie Räuber-Ehepaar in Flucht

Kriminelles Ehepaar kam ein zweites Mal zum Opfer

Am 9. Juni 2026 war das rumänische Paar im Salzburger Stadtzentrum. Aus Geldnot streiften sie durch Wohnsiedlungen, klingelten an mehreren Haustüren. So auch bei der 97-Jährigen. Nachdem die Seniorin die Tür geöffnet hatte, rannte die 49-Jährige sofort in die Wohnräume. Umgehend drückte die Pensionistin den Notfallknopf an ihrem Handgelenk – daraufhin flüchteten die beiden Täter. Nur zwei Tage später läuteten die Rumänen wieder bei der 97-Jährigen. Die Frau erwartete Besuch und öffnete deshalb erneut die Tür. Dabei griff der Täter zum Handgelenk der Frau, um das Drücken des Notfallknopfes zu verhindern. Während er sein Opfer festhielt, suchte die Komplizin nach Wertsachen.