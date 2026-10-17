Strauss: „Ich nehme mir nicht genug Zeit für mich“

Ursula Strauss ist zurück im Ermittler-Modus! In Tiroler Blut spielt die 52-Jährige diesmal Fanny Gruber. Wir haben sie zum Wordrap getroffen und wollten wissen, was sie auf die Palme bringt, wie sie in den Tag startet und wie viel Fanny Gruber tatsächlich in ihr steckt.