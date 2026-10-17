Echter Aufschwung geht aber anders

Die Industrie soll wieder zum Wachstumsmotor werden, die Exporte anziehen. Doch hohe Energiepreise und schwache Nachfrage bremsen die Entwicklung. Dazu kommt die Inflation: Für 2026 rechnen Wifo und IHS mit 3,3 beziehungsweise 3,1 Prozent. Das Zwei-Prozent-Ziel bleibt damit außer Reichweite. Das BIP wächst leicht, die Preise stark– für Haushalte und Firmen eine schlechte Kombination. Die Kaufkraft bleibt unter Druck, Betriebe kämpfen mit hohen Kosten und Investitionen werden verschoben. Wer angesichts dieser Zahlen bereits den Aufschwung feiert, sollte erklären, wo genau er stattfindet.